Хамес Родригес: «Роналду — великий атлет. Посмотрите на его тело в 41 год»

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес восхитился форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду после очного матча в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 28 июня и завершилась ничьей со счетом 0:0. Колумбийцы с 7 очками заняли первое место в группе К, португальцы с 5 очками — второе.

Родригес и Роналду, вместе выступавшие за «Реал», перед матчем обменялись репликами, обнялись и пожелали друг другу удачи. Также камеры зафиксировали их дружескую беседу в подтрибунном помещении в перерыве игры.

«Мы общались. Он мой большой друг еще со времен «Реала», и он замечательный человек. У нас сложилась отличная дружба, я постоянно бывал у него дома. Он великий человек и пример для всех. Посмотрите на его тело в 41 год, на то, что он делает. Он великий атлет. Я им очень восхищаюсь и испытываю к нему огромную симпатию», — приводит ESPN слова Родригеса.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Португалия сыграет с Хорватией, а Колумбия встретится с Ганой.