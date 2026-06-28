Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 21:38

Хамес Родригес: «Роналду — великий атлет. Посмотрите на его тело в 41 год»

Алина Савинова

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес восхитился форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду после очного матча в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 28 июня и завершилась ничьей со счетом 0:0. Колумбийцы с 7 очками заняли первое место в группе К, португальцы с 5 очками — второе.

Родригес и Роналду, вместе выступавшие за «Реал», перед матчем обменялись репликами, обнялись и пожелали друг другу удачи. Также камеры зафиксировали их дружескую беседу в подтрибунном помещении в перерыве игры.

«Мы общались. Он мой большой друг еще со времен «Реала», и он замечательный человек. У нас сложилась отличная дружба, я постоянно бывал у него дома. Он великий человек и пример для всех. Посмотрите на его тело в 41 год, на то, что он делает. Он великий атлет. Я им очень восхищаюсь и испытываю к нему огромную симпатию», — приводит ESPN слова Родригеса.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Португалия сыграет с Хорватией, а Колумбия встретится с Ганой.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Хамес Родригес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Португалии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
ЮАР — Канада: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн
999 игроков приняли участие в 72 матчах группового турнира ЧМ-2026
ЮАР — Канада: стартовые составы команд
Рэпер Дрейк поставил 770 тысяч долларов на победу Канады над ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026
У Аргентины ковровая дорожка в полуфинал, а у Франции топ-соперники? Есть три возражения критикам сетки ЧМ
Семак об игроках «Зенита» на ЧМ-2026: «За Дугласа радостно, Энрике вышел неплохо, но конкуренция серьезная»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЮАР — Канада: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости