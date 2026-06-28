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Сегодня, 23:26

Тренер Бьелса упрекнул игроков сборной Уругвая в отсутствии поддержки на ЧМ-2026

Алина Савинова

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса на прощальной встрече с командой выразил разочарование отношением футболистов к нему по ходу чемпионата мира-2026, сообщает журналист Себастьян Джованелли.

По данным источника, перед отъездом с базы в Плайя-дель-Кармен (Мексика) 70-летний аргентинский специалист провел короткую беседу с игроками, подведя итоги выступления на турнире. Обращаясь прежде всего к лидерам команды, Бьелса сказал, что покидает чемпионат мира в очень плохом настроении, потому что они оставили его одного.

Сборная Уругвая не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе H с 2 очками: уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступили Испании (0:1).

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