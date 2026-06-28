ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 28 июня

В воскресенье, 28 июня, ЮАР и Канада сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

28 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Следить за ключевыми событиями встречи ЮАР — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.

В групповом этапе ЮАР набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места. Канада с 4 очками вышла в плей-офф со второго места. Обе сборные впервые в своих историях вышли в плей-офф чемпионата мира.