ЮАР — Канада: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн
ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 28 июня
В воскресенье, 28 июня, ЮАР и Канада сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Следить за ключевыми событиями встречи ЮАР — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.
В групповом этапе ЮАР набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места. Канада с 4 очками вышла в плей-офф со второго места. Обе сборные впервые в своих историях вышли в плей-офф чемпионата мира.
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