Сборные Бразилии и Японии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня.

«Что мы видели от Бразилии на групповом этапе? Не самый хороший, не самый удачный матч против сборной Марокко для старта и достаточно большое количество вопросов по игре. А потом — две крупные победы: по 3:0 обыграли Гаити, обыграли сборную Шотландии. Это те соперники, по которым силу сборной Бразилии оценить вряд ли можно. Как раз матч против Японии — настоящее испытание.

Команды в прошлом году играли товарищеский матч в Японии, уже при Анчелотти, вы помните, что тогда было. Бразильцы вели 2:0, потом японцы, владея серьезным преимуществом в том матче, забили три мяча и выиграли со счетом 3:2. Не уверен, что будет такая сверхрезультативность в этот раз, потому что тут на кону уже выход дальше.

У японцев команда очень быстрая, очень резкая, очень техничная, очень мобильная. И бразильцам подстроиться под такой футбол будет очень непросто. Винисиус в огне, забивает в каждом матче, он действительно сейчас тянет Бразилию. Рафинья сломался, но Раян его достаточно неплохо заменил. И я не думаю, что будет большое количество изменений по составам.

Мне кажется, глядя на Бразилию, что если что-то не сделает Винисиус, то сделать кому-то еще будет очень-очень сложно. Есть еще Кунья, понятно, он в последних двух матчах забил три, но вокруг Винисиуса прямо выстроена вся эта игра сборной Бразилии. И если уж Бразилия забьет Японии в основное время, то сделает это, скорее всего, Винисиус.

Мой прогноз: гол Винисиуса», — сказал Генич «РБ Спорт».

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