Непомнящий: «Каннаваро брал модные схемы и тактики, с которыми игроки сборной Узбекистана не справлялись»

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 под руководством Фабио Каннаваро.

«Каннаваро не успел изучить способности футболистов за такой короткий промежуток времени. Он брал модные схемы и тактики, с которыми игроки не справлялись. Было бы разумнее и продуктивнее, если бы с командой остался работать Тимур Кападзе. Федерация футбола Узбекистана делает так много для развития в футболе, что они имеют право принять любое решение по будущему Каннаваро в сборной. Сборная Узбекистана сделала большой прорыв. Их узнал весь мир через футбол. Вели себя достойно. Они сделали максимум, что могли», — сказал Непомнящий «СЭ».

Каннаваро возглавил сборную в октябре 2025 года, сменив Тимура Кападзе, который вывел команду на чемпионат мира. Под руководством Каннаваро сборная Узбекистана потерпела три поражения на групповом этапе и заняла последнее место в группе К ЧМ-2026.