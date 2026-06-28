Защитник сборной Бельгии Дебаст считает Сенегал сильной командой

Защитник сборной Бельгии Зено Дебаст поделился ожиданиями от матча против сборной Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Игра пройдет 1 июля в 23.00 по московскому времени.

«Сенегал — действительно сильная команда с хорошими физическими и тактическими качествами, к тому же они выиграли Кубок Африки [титул позже был присужден Марокко]. Думаю, нас ждет хороший матч. Если мы будем в форме и продолжим в том же позитивном ключе, что и в последней игре, все сложится отлично», — приводит Reuters слова Дебаста.

Сам Дебаст пока не играл на ЧМ-2026 из-за травмы ноги, однако последнее МРТ-обследование показало положительную динамику.

«Результаты позитивные, все идет по плану. Я чувствую себя хорошо, сегодня уже частично тренируюсь с командой, так что процесс восстановления движется», — отметил он.

В групповом турнире чемпионата мира Бельгия сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разгромила Новую Зеландию (5:1). Сенегал уступил Франции (1:3), Норвегии (2:3) и победил Ирак (5:0).