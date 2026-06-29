Эуштакиу признан лучшим игроком матча ЮАР — Канада в 1/16 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу признан лучшим игроком матча со сборной ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Хавбек вышел в стартовом составе и забил единственный гол на 90+2-й минуте.

Эуштакиу с 2022 года играл за «Порту». Ранее 29-летний игрок выступал за португальские клубы «Пасуш Феррейра», «Шавеш», «Лейшойнш», мексиканский «Крус Асуль» и американский «Лос-Анджелес».

Канада ранее впервые вышла в плей-офф чемпионата мира в своем третьем турнире в истории. В 1/8 финала ЧМ-2026 североамериканская сборная сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.