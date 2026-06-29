Эуштакиу после матча с ЮАР: «Мы очень хотели подарить эту победу всем канадцам»

Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу прокомментировал победу над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы много работали, чтобы одержать эту победу. Мы очень хотели подарить эту победу всем канадцам. Мы просто продолжали верить и давили. Это был потрясающий гол, но когда я бил, мне казалось, что вместе со мной били все. Каждый вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке, так что я очень счастлив.

Мы постараемся заставить Марокко и Нидерланды увидеть нашу игру и почувствовать, что если они пройдут дальше, то получат самый тяжелый матч, с которым они могут столкнуться на этом чемпионате мира. Я думаю, мы проделали отличную работу, и нас ждет потрясающая игра на следующей неделе», — цитирует 29-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Эуштакиу забил победный гол на 90+2-й минуте.