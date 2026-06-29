Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:52

Эуштакиу после матча с ЮАР: «Мы очень хотели подарить эту победу всем канадцам»

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу прокомментировал победу над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы много работали, чтобы одержать эту победу. Мы очень хотели подарить эту победу всем канадцам. Мы просто продолжали верить и давили. Это был потрясающий гол, но когда я бил, мне казалось, что вместе со мной били все. Каждый вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке, так что я очень счастлив.

Мы постараемся заставить Марокко и Нидерланды увидеть нашу игру и почувствовать, что если они пройдут дальше, то получат самый тяжелый матч, с которым они могут столкнуться на этом чемпионате мира. Я думаю, мы проделали отличную работу, и нас ждет потрясающая игра на следующей неделе», — цитирует 29-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Эуштакиу забил победный гол на 90+2-й минуте.

Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу в&nbsp;добавленное время и&nbsp;вышла в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2026.Канада — первый участник 1/8 финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная ЮАР по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Балогун: «В плей-офф ЧМ большие игроки делают шаг вперед, принимают на себя давление и меняют ход событий»
Талалаев — о сборной Боснии на ЧМ-2026: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов»
Прогноз на матч Бразилия — Япония 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу
Талалаев — о провале сборной Турции: «Неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса»
Эуштакиу признан лучшим игроком матча ЮАР — Канада в 1/16 финала ЧМ-2026
Когда играют Германия — Парагвай на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прогноз на матч Бразилия — Япония 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Талалаев — о сборной Боснии на ЧМ-2026: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости