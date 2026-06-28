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Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен призвал расследовать неудачное выступление сборной на ЧМ-2026

Руслан Минаев

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен потребовал от министерства культуры, спорта и туризма разобраться в причинах вылета национальной команды после группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Южной Кореи набрала три очка в группе A и не смогла выйти в 1/16 финала, заняв третье место. Ранее, 28 июня, в отставку подал главный тренер сборной Хон Мен Бо.

«Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

Поскольку участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, провести детальный анализ причин, разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ», — написал глава государства на своей странице в соцсети X.

Ли Чжэ Мен добавил, что руководство страны оперативно приступит к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Также он извинился перед жителями страны.

Хон Мен Бо.Скандал в Южной Корее после провала на ЧМ-2026: президент устроил разнос, тренер сборной ушел в отставку

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