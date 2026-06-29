Талалаев — о провале сборной Турции: «Неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил выступление сборной Турции на чемпионате мира-2026.

«У Турции 62 удара в первых двух матчах ЧМ — и печальный ноль в графе «Голы». Сразу начались разговоры, что команде фатально не везет. Но вылетела-то она не поэтому. Главная причина — неправильно выбранная тактика, скверный матч-менеджмент, отсутствие баланса. Турки все время хотят атаковать и забывают об обороне», — написал Талалаев для «СЭ».

Турция заняла последнее, 4-е место в группе D и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В групповом турнире турки уступили Австралии (0:2), Парагваю (0:1) и обыграли США (3:2).