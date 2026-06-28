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Сегодня, 07:26

Месси забил в семи матчах ЧМ подряд и установил новый рекорд турнира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться в семи матчах чемпионатов мира подряд.

39-летний форвард установил рекорд, забив гол со штрафного в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Иордании (3:1). Месси вышел на замену во втором тайме.

На нынешнем турнире Месси оформил хет-трик в игре с Алжиром (3:0), сделал дубль в матче с Австрией (2:0), а затем отличился во встрече с Иорданией.

Серия аргентинца началась еще на ЧМ-2022 в Катаре, где он забил в матчах против Австралии (2:1), Нидерландов (1:1, 5:3 по пенальти), Хорватии (3:0) и Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

По продолжительности голевой серии на чемпионатах мира Месси превзошел прежних рекордсменов — француза Жюста Фонтена, забивавшего в шести матчах подряд на турнире 1958 года, и бразильца Жаирзиньо, отличившегося в шести подряд встречах чемпионата мира 1970 года.

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