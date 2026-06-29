Балогун: «В плей-офф ЧМ большие игроки делают шаг вперед, принимают на себя давление и меняют ход событий»

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал о разнице в атмосфере вокруг матчей чемпионата мира-2026 после начала плей-офф.

«Я чувствую разницу. Это плей-офф, так что если проиграешь, то уезжаешь домой. Поэтому у меня тоже изменилось мышление и настрой.

Не то чтобы я раньше не относился к этому серьезно, но можно просто переключиться на другую передачу, потому что ты хочешь этого больше. Я не хочу, чтобы это приключение заканчивалось.

«Настало решающее время. Это деловая часть турнира, и это та стадия, где, по моему мнению, большие игроки делают шаг вперед, принимают на себя давление и меняют ход событий.

По моему личному опыту, лучший способ преодолеть историю — не думать о том, чего не было сделано, а думать о том, что нужно сделать. Просто думать о том, что нужно сделать, чтобы пройти дальше», — цитирует 24-летнего футболиста ESPN.

США 2 июля сыграют в 1/16 финала со сборной Боснии и Герцеговины.