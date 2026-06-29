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Когда играют Германия — Парагвай на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала

Германия и Парагвай встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Германии и Парагвая встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Германия — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)
Германия
Парагвай

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

На групповом этапе Германия победила Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1) и проиграла Эквадору (1:2). Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе на нашем сайте.

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