Талалаев — о сборной Боснии на ЧМ-2026: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил выступление сборных Сенегала и Боснии на чемпионате мира-2026.

«Если отталкиваться от качества футбола, большего я ждал и от Сенегала с Боснией. Что отличало команду Папа Тиава на последнем Кубке Африки? Очень агрессивное и быстрое нападение, мгновенный переход из обороны в атаку. Здесь же почему-то это просматривается фрагментарно. В основном сенегальцы играют в несвойственной им манере, пытаясь расшатать защиту соперника за счет владения мячом.

Что касается Боснии, то там неплохие исполнители, но игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов. С такими парнями, как Джеко, Алайбегович, Байрактаревич, Демирович, можно играть в более разнообразный футбол. В плей-офф с третьего места все же пробились, но со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов», — написал Талалаев для «СЭ».

Босния и Герцеговина с третьего места в группе В вышла в плей-офф ЧМ-2026 и сыграет в 1/16 финала с США. Сенегал стал третьим в квартете I и проведет первый матч в плей-офф против Бельгии.