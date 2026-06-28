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Судейство

Сегодня, 23:17

ЮАР — Канада: судья не увидел фол на канадце — несмотря на контакт в ногах

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 45-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 ЮАР — Канада судья Жоау Пиньейру по-своему оценил единоборство Хулисо Мудау и Ричи Лареи в штрафной площади южноафриканцев и воздержался от назначения пенальти. Видеоассистенты Карлос дель Серро Гранде, Родолфу Тоски и Эрнан Мастрангело провели проверку и не стали вмешиваться в действия арбитра, чье решение осталось в силе.

В том эпизоде защитник сборной ЮАР, находившийся сзади и сбоку от соперника, левой ногой тянулся к мячу, а правой слегка попал ему в левый голеностоп, находившийся на весу. Только после этого Мудау коснулся мяча, а Ларея сам зацепился за его ногу и упал.

Пиньейру не счел первый контакт в ногах, если он, конечно, его видел, нарушением. Соответственно, повода для пенальти, по его мнению, не возникло. В такой ситуации у видеоарбитров не было оснований для вмешательства.

Наверняка у рефери найдется определенное число оппонентов, которые считают, что первоначальный контакт ноги защитника с бутсой канадского футболиста следует считать фолом, и, значит, Пиньейру ошибочно не указал на 11-метровую отметку.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
28 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
ЮАР
Канада

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