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Сегодня, 06:59

TEAMtalk: «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Нусы

Павел Лопатко

«Арсенал» и «Тоттенхэм» входят в число пяти клубов английской Премьер-лиги, которые изучают возможность трансфера нападающего «Лейцпига» и сборной Норвегии Антонио Нусы, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, на данный момент именно Премьер-лига является наиболее вероятным местом продолжения карьеры 21-летнего игрока. Также им интересуются «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Кристал Пэлас», «Милан», «Наполи» и «Атлетико».

«Лейпциг» намерен выручить за трансфер футболиста 50-60 миллионов евро.

Нуса играет за немецкую команду с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 он в 35 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи. На ЧМ-2025 у футболиста один гол в пяти играх.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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