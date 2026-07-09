Нигматуллин — о четвертьфинале ЧМ-2026: «Испания обыграет Бельгию»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2026.

«Испания — Бельгия. 2:0. Бельгийцы в плей-офф удивляют. Сначала чудом перевернули игру с Сенегалом, потом в эффектном стиле расправились с США. Но Испания — это совсем другой уровень. Думаю, Симон в пятый раз подряд на ЧМ-2026 отстоит на ноль, а Ямаль с Ойярсабалем отгрузят Куртуа парочку мячей», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Матч Испания — Бельгия пройдет 10 июля.