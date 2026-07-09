Журналисты устроили потасовку во время пресс-конференции Диаса из сборной Марокко

Пресс-конференция с участием нападающего сборной Марокко Браима Диаса перед 1/4 финала чемпионата мира-2026 была прервана из-за потасовки двух журналистов, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, представители СМИ начали словесную перепалку, когда футболист отвечал на вопрос. Один журналист обвинил другого в нанесении телесных повреждений. Однако конфликт удалось урегулировать, и пресс-конференция продолжилась.

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко сыграет против Франции. Матч пройдет в четверг, 9 июля, в Бостоне (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.