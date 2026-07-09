Франция и Марокко сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 9 июля

Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Джилетт Стэдиум» в Фоксборо (США). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Трансляцию матча Франция — Марокко эксклюзивно покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало трансляции — в 22.50 мск.

Следить за событиями встречи Франция — Марокко можно в матч-центре «СЭ».

Франция в 1/16 финала обыграла Швецию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Парагвай — 1:0. Марокко на стадии 1/16 финала победило Нидерланды: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти африканская команда выиграла — 3:2. В 1/8 финала марокканцы разгромили Канаду — 3:0.

Победитель матча Франция — Марокко в полуфинале сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

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