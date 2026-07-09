Клозе рассказал о телефонном звонке с Месси после побития аргентинцем рекорда ЧМ по голам

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе рассказал, что пообщался с аргентинским форвардом Лионелем Месси после того, как тот побил его рекорд по голам на чемпионатах мира.

На ЧМ-2026 39-летний Месси в 5 играх отметился 8 забитыми мячами. На данный момент у него 21 гол в 31 матче на чемпионатах мира, аргентинец возглавляет список лучших бомбардиров за всю историю турнира. На счету Клозе 16 голов в 24 играх ЧМ.

«Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был моим одноклубником по «Лацио», и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал звонок между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Мы с Месси, конечно, несколько раз встречались на поле — это всегда было здорово и с большим уважением. Но этот звонок стал первым случаем, когда мы немного дольше поговорили вне поля. Он сказал, что пришлет мне подписанную футболку», — приводит пресс-служба Бундеслиги слова Клозе.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В четвертьфинал турнира вышли Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Аргентина и Швейцария.