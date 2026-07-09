Египетская футбольная ассоциация: «Не можем молчать по поводу судейских решений в матче с Аргентиной»

Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление по поводу судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

Игра прошла 7 июля и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте после видеоповтора гол Египта был отменен из-за фола Маравана Аттиа на Лисандро Мартинесе.

Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду, которые работали на этом матче. В организации считают, что ряд решений арбитров оказались спорными и существенно повлияли на исход встречи.

«Египетская футбольная ассоциация не может молчать относительно судейских решений, принятых во время матча с Аргентиной, а также неспособности надлежащим образом использовать систему ВАР. Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и породили глубокие вопросы относительно последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры. То, что произошло во время матча, по понятным причинам вызвало широкое разочарование среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайших стандартов судейства на главной футбольной сцене», — приводит ESPN заявление EFA.

Ранее EFA выразила благодарность президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси за слова поддержки и высокую оценку выступления сборной после матча 1/8 финала ЧМ-2026.