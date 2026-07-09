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Сегодня, 08:19

Федерация футбола Сенегала может наказать Гуйе за критику тренерского штаба и поведение на ЧМ-2026

Алина Савинова
Папа Гуйе.
Фото Getty Images

Федерация футбола Сенегала (FSF) намерена применить санкции к полузащитнику сборной Папу Гуйе, сообщает Sport News Africa.

После поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 Гуйе объявил о прекращении выступлений за сборную Сенегала. Он заявил, что не вернется, пока национальную команду не покинет действующий тренерский штаб.

Отмечается, что в федерации расценили высказывания 27-летнего игрока как прямую атаку на сплоченность команды и авторитет сборной. Кроме того, футболиста обвиняют в неоднократном проявлении неуважения к партнерам по команде и руководителям FSF.

Гуйе принял участие в четырех матчах ЧМ-2026, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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