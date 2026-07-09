Нигматуллин — о четвертьфинале ЧМ-2026: «Швейцария победит Аргентину в серии пенальти»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2026.

«Теперь о предстоящем четвертьфинале Аргентина — Швейцария. Ставлю на 2:2. А в серии пенальти, как мне кажется, удача улыбнется команде Мурата Якина. Она организованная, дисциплинированная, умеет терпеть. Есть лидеры в каждой линии — Аканджи, Джака, Эмболо. Плюс надежный вратарь. Именно Кобель своими сейвами, в том числе в серии 11-метровых, и сделал разницу в битве с Колумбией», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Матч Аргентина — Швейцария пройдет 12 июля.