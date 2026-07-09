В ФИФА объяснили действия арбитра в матче ЧМ-2026 между Египтом и Аргентиной

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что французский арбитр Франсуа Летексье принял верные решения в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Египта и Аргентины (2:3).

Египтяне вели 2:0 до 79-й минуты. На 58-й минуте главный арбитр после подсказки ВАР отменил гол Мостафы Зико — видеоассистенты зафиксировали фол Марвана Аттии на Лисандро Мартинесе в начальной фазе атаки.

«После каждого забитого гола ВАР проверяет фазу владения мячом в атаке. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. Примером тому служит матч Аргентина — Египет, где 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу 6-му номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу. Мы считаем, что нарушение есть нарушение. Независимо от того, кажется ли нарушение «очевидным», если судья не увидел его на поле, ВАР может вмешаться», — цитирует Коллину пресс-служба ФИФА.

Что касается спорного контакта между Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом в концовке матча, то, по словам Коллины, арбитр и видеоассистенты сочли этот контакт обычным игровым столкновением, не заслуживающим фиксации фола.

Ранее Египетская футбольная ассоциация подала официальную жалобу на судейство Летексье, а главный тренер египтян Хоссам Хассан допустил, что ФИФА хотела сохранить Лионеля Месси в турнире. Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет против Швейцарии.