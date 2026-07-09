Нигматуллин — о четвертьфинале ЧМ-2026: «Норвегия обыграет Англию»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2026.

«Норвегия — Англия. 1:0. Интереснейшее противостояние, уже предвкушаю. Одних тащит Холанн, других — Кейн. Оба феноменально стабильны, забивают и забивают. У Харри, конечно, более классное окружение, но до восьмерки лучших команд планеты англичане дошли спотыкаясь. Нет в них такой уверенности, как в тех же французах и испанцах. А норвежцы на ЧМ-2026 вообще прыгнули выше головы. За них и буду болеть. Во многом из-за Холанна, который как форвард мне очень симпатичен», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля.