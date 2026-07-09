Нигматуллин: «Аргентина не станет чемпионом мира»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» сравнил игру сборных Аргентины и Франции на ЧМ-2026:

«По-прежнему считаю, что Аргентина не станет чемпионом мира. Многовато у нее проблем. Особенно в обороне, где защитникам не хватает игровой дисциплины.

Вдобавок Эмилиано Мартинес вдруг перестал выручать. Четыре года назад в Катаре он за уши тащил команду к титулу, а сейчас что-то сломалось. Если стартовые матчи с Алжиром и Австрией провел на ноль, то в трех следующих — с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом — пропустил пять мячей. Для сборной, претендующей на звание чемпиона мира, — перебор.

Франция — более сбалансированная команда, без слабых мест. Та же Аргентина сильно зависит от Месси, Англия — от Кейна, Норвегия — от Холанна. А вот у вице-чемпионов мира и без Мбаппе есть кому забивать. Дембеле, Олисе, Барколя и Дуэ могут любую оборону разорвать», — написал Нигматуллин для «СЭ».