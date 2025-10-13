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13 октября 2025, 01:26

Определился 21 участник чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Кубок чемпионата мира.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 12 октября, сборная Ганы переиграла Коморские острова (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе первое место в группе I. Таким образом, определился 21 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир и Гана.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Сборная Ганы пробилась на&nbsp;чемпионат мира-2026 в&nbsp;США, Канаде и&nbsp;Мексике.Сборная Ганы вышла на чемпионат мира-2026
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