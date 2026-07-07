Веркаутерен — о победе Бельгии над США: «Мы ответили на поле — это было единственное решение»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал «СЭ» победу над США (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.



«Мы ответили на поле — это было единственное решение. Эта история до игры еще больше мотивировала наших футболистов. Мы победили, и забудьте обо всем этом. Бельгии нужно сосредоточиться на следующем матче и сопернике», — сказал Веркаутерен «СЭ».



Бельгия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против Испании.