Норвегия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Норвегии и Израиля встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Игра в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» начинается в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

11 октября 2025, 19:00. Уллевол (Осло)

Матч Норвегия — Израиль в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Норвегия — Израиль в матч-центре сайта «СЭ».

Норвегия и Израиль в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Италией, Эстонией и Молдавией. Норвежцы провели 5 матчей и с 15 очками занимают первое место в группе. У израильтян — 9 очков и третья строчка после 5 игр.