Норвегия — Израиль: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Норвегия и Израиль сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября
Сборные Норвегии и Израиля встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 11 октября. Игра в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» начинается в 19.00 по московскому времени.
Матч Норвегия — Израиль в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Норвегия — Израиль в матч-центре сайта «СЭ».
Норвегия и Израиль в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Италией, Эстонией и Молдавией. Норвежцы провели 5 матчей и с 15 очками занимают первое место в группе. У израильтян — 9 очков и третья строчка после 5 игр.
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