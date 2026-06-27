Салах получил травму подколенного сухожилия в матче ЧМ-2026 с Ираном

Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил травму в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Ирана (1:1).

34-летний нападающий был заменен на 57-й минуте встречи, попросив замену из-за повреждения.

Технический директор сборной Египта подтвердил, что у Салаха диагностированы проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация сообщила, что футболист направлен на рентгенографию и углубленное медицинское обследование, которое должно определить степень тяжести травмы. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков, заняла второе место в своей группе и вышла в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/16 финала египтяне встретятся со сборной Австралии.