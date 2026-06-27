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Ташуев — об Англии на ЧМ: «Все схематично. Даже мы в «Енисее» наигрываем творческие моменты»

Юрий Голышак
Обозреватель

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» оценил выступление сборной Англии в групповом турнире ЧМ-2026.

В двух первых турах англичане обыграли Хорватию (4:2) и сыграли вничью с Ганой (0:0).

— Я не могу понять нынешнюю сборную Англии. Грандиозный первый матч против Хорватии. Вдруг примитивный, без фантазии навал в игре с Ганой.

— Будет перерыв — Тухелю есть чем заняться. Нужно пересмотреть взгляд на позиционные атаки. Когда соперник раскрывается, англичане знают, как играть. Все получается. Но Гана закрылась — и все, ступор. Не знают, что делать со стеной. Сейчас понимаю, что восторгаться Англией было рановато. Команде не хватает импровизационных вещей. Все схематично. Вингеры, проход, доставить на Кейна, Беллингем может из инсайдерской зоны что-то придумать... А вот яркой импровизации, взаимодействия игроков при смене зон, когда прорываются инсайды, — этого нет. У Тухеля защитник идет строго по бровке, не смещаясь. Даже мы в «Енисее» сейчас наигрываем на сборах творческие моменты — когда защитники идут в зону инсайда и забивают! Это я называю «организованный хаос».

— Хоть и нет у вас Беллингема.

— Беллингема нет, но что-то англичанам этот Беллингем не слишком помог. Вместо организованного хаоса у них чистая схема. Все по рельсам. Тухель в этом настоящий немец.

— Дойдет эта Англия до финала — сильно удивитесь?

— Вообще не удивлюсь. Один бы раз повезло с Ганой — может, сейчас говорили бы про Англию совсем другие слова. Африканцам пришлось бы раскрыться. А с открывшимися англичане разбираются легко, — сказал Ташуев «СЭ».

28 июня Англия сыграет с Панамой в матче 3-го тура группового турнира. Начало — в 00.00 по московскому времени.

Андрей Аршавин и&nbsp;Сергей Ташуев.«Аршавин после моей подготовки стал лучшим игроком Казахстана». Голышак поговорил с Ташуевым

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