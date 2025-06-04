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4 июня 2025, 21:45

Северная Македония — Бельгия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Северная Македония и Бельгия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Северной Македонии и Бельгии встретятся в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 6 июня. Игра на стадионе «Тодора Проески» в Скопье (Северная Македония) начнется в 21.45 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Северная Македония — Бельгия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
06 июня 2025, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)
Северная Македония
1:1
Бельгия

Северная Македония и Бельгия в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе J с Уэльсом, Казахстаном и Лихтенштейном. Македонцы набрали 4 очка и идут на первом месте, бельгийцы в рамках отбора не провели пока ни одного матча из-за участия в стыках Лиги наций.

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