Северная Македония — Бельгия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Северная Македония и Бельгия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026
Сборные Северной Македонии и Бельгии встретятся в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 6 июня. Игра на стадионе «Тодора Проески» в Скопье (Северная Македония) начнется в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Ключевые события игры Северная Македония — Бельгия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Северная Македония и Бельгия в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе J с Уэльсом, Казахстаном и Лихтенштейном. Македонцы набрали 4 очка и идут на первом месте, бельгийцы в рамках отбора не провели пока ни одного матча из-за участия в стыках Лиги наций.
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