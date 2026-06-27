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Колумбия — Португалия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ

Колумбия и Португалия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

Сборные Колумбии и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча группы K пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 2.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)
Колумбия
Португалия

Трансляцию матча Колумбия — Португалия покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за событиями встречи Колумбия — Португалия можно в матч-центре «СЭ».

Колумбия стартовала на чемпионате мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1, а во 2-м туре обыграла ДР Конго — 1:0. Португалия в 1-м туре сыграла вничью с ДР Конго — 1:1, после чего разгромила Узбекистан — 5:0. Команды выступают в группе K, где также играют сборные ДР Конго и Узбекистана.

Чемпионат мира-2026 принимают три страны: США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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