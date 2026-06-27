Уругвай — Испания: Элфат не удалил де ла Круса и не наказал раньше Каноббио

На 90+3-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Уругвай — Испания (0:1) судья Исмаил Элфат имел основания удалить с поля Николаса де ла Круса. Тот бежал за Нико Уильямсом и, догоняя его и абсолютно не пытаясь сыграть в мяч, специально и сильно ударил соперника по ноге, едва не нанеся ему серьезную травму. Арбитр не стал показывать нарушителю правил красную карточку, а ограничился желтой.

На 90+4-й минуте Агустин Каноббио, уже получив красную карточку, оказал физическое воздействие на судью и рискует получить более длительную дисквалификацию за оба нарушения правил. Между тем Элфат простил уругвайца на 52-й минуте — не вынес ему предупреждение за грубую игру против Педри, когда Каноббио в центре поля ударил соперника шипами. Для удаления оснований не было, но желтую карточку точно следовало показать.

Испания в трех матчах групповой стадии набрала семь очков и заняла первое место в таблице группы H. Уругвай (два очка) занял третье место и покинул турнир.