Гаттузо: «Мы должны извиниться перед нашими болельщиками, потому что 1:4 — это тяжелый результат»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от команды Норвегии (1:4) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками, потому что 1:4 — это тяжелый результат. Обидно, ведь первый тайм был очень хорошим, мы были настоящей командой, но главное разочарование в том, что второй тайм не соответствовал этому уровню.

Поздравляю Норвегию, но мы будем исходить из первого тайма, где мы делали то, что должны были, а после перерыва у нас возникли серьезные проблемы.

Мы растеряли форму. В первом тайме мы грамотно прессинговали, но затем начали терять мяч, дали Норвегии пространство для игры. Мы теряли мяч, ошибались в передачах и откатывались назад — вот что произошло», — цитирует итальянского тренера RAI Sport.

Сборная Италии сыграет в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2026.