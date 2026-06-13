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13 июня, 04:18

Недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ-2026 был найден автомобиль с мертвым человеком

Евгений Козинов
Корреспондент
Тренировка сборной Ирана в Мексике.
Фото Reuters

Недалеко от тренировочного лагеря сборной Ирана на чемпионате мира-2026 в Мексике в багажнике автомобиля было обнаружено тело мертвого человека, сообщает AFP.

По предварительным данным, тело жертвы было завернуто в мешок и имело следы насилия. Машина с трупом была оставлена около стадиона, где тренируется иранская национальная команда.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Иран сыграет в одной группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

24 мая ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на чемпионате мира из США в Мексику.

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