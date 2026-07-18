Балогун — о решении ФИФА отменить его дисквалификацию: «Думал, это шутка. Происходящее было нереальным»

Нападающий сборной США Фоларин Балогун признался, что до последнего не верил в отмену дисквалификации после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

25-летний футболист получил красную карточку за грубый контакт шипами в голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича и должен был пропустить игру 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4). Однако ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна с испытательным сроком на год, и американец принял участие в матче с бельгийцами.

«За два дня до матча с Бельгией мне сказали, что разрешают снова играть. Для меня это было нереально, сначала я подумал, что это шутка. Когда мне показали красную, я был в шоке — как, думаю, и большинство тех, кто это видел. Но пришлось принять. Почеттино сказал мне после того матча: «Будь готов, просто будь готов». Но я считал, что он говорит это просто ради поддержки — чтобы помочь команде и сохранить моральный дух. А через пару дней вышла новость, что мне разрешили играть», — цитирует Балогуна Mundo Deportivo.

Президент США Дональд Трамп признался, что общался с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу удаления Балогуна. Однако, по словам президента США, он не знал, чем закончится его звонок Инфантино.