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Сегодня, 11:28

Кукурелья заявил, что набьет тату с лицом де ла Фуэнте, если Испания выиграет ЧМ-2026

Марк Кукурелья.
Фото Reuters

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что набьет татуировку с лицом главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.

«Если мы выиграем, я набью себе татуировку с лицом де ла Фуэнте, а также объявлю о завершении карьеры в сборной. После побед на ЧМ и Евро будет уже нечего выигрывать, так что, если финал будет нашим, я позвоню тренеру в понедельник и скажу, что ухожу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Кукурельи.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).

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