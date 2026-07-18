Кукурелья заявил, что набьет тату с лицом де ла Фуэнте, если Испания выиграет ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что набьет татуировку с лицом главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте в случае победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.

«Если мы выиграем, я набью себе татуировку с лицом де ла Фуэнте, а также объявлю о завершении карьеры в сборной. После побед на ЧМ и Евро будет уже нечего выигрывать, так что, если финал будет нашим, я позвоню тренеру в понедельник и скажу, что ухожу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Кукурельи.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).