Инфантино назвал третий подряд чемпионат мира лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом назвал ЧМ-2026 лучшим в истории.

Функционер называл лучшим каждое мировое первенство с момента своего избрания на пост главы организации в 2016 году. В 2018 году он похвалил чемпионат мира, прошедший в России, а в 2022 — мировое первенство в Катаре.

«Я обещал вам, что мы проведем великолепный чемпионат мира. Безусловно, он превзошел все ожидания. Полные стадионы в США, Канаде и Мексике, все счастливы и наслаждаются футболом. Американская мечта стала реальностью, мы объединили мир в Америке.

Этот чемпионат мира не был бы настолько успешным без вас. Это не просто величайший чемпионат мира в истории, но и величайшее социально-культурное событие в истории человечества. Мы все — часть этого события, за что я и хочу вас поблагодарить. Осталось два матча, но уже можно сказать, что от этого турнира выиграл весь мир, Америка и ФИФА», — сказал Инфантино Трампу.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной стадии чемпионата мира приняли участие 48 сборных.

В финале ЧМ-2026 сыграют Испания и Аргентина. В матче за третье место встретятся Франция и Англия.