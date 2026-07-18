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18 июля, 09:49

Ольмо — о финале ЧМ-2026 против Аргентины: «Будет интенсивный матч, но Испания к этому готова»

Алина Савинова

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

«Нас ждет агрессивный соперник с опытом. Они знают, что такое играть в финале и что такое выигрывать его. Будет интенсивный матч, но мы к этому готовы. Это финал: 90 минут, 120 — сколько потребуется. Это будет война. Обе команды выйдут побеждать, выложатся полностью. Пусть победит лучший», — приводит Mundo Deportivo слова Ольмо.

Также футболист выразил надежду, что забьет в финале, и ответил, представляет ли себя в роли Андреса Иньесты образца 2026 года.

«Гола не хватает, да? Надеюсь, он случится в финале. Существует только один Андрес Иньеста. Представляю себя как Дани Ольмо образца 2026 года. Главное, чтобы мы победили и у меня была фотография с кубком вместе со всеми. А забью или нет — неважно. Но если смогу забить и сохранить это воспоминание на всю жизнь — было бы здорово», — добавил испанец.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

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