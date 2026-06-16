Элайджа Джаст: «Я и мечтать не мог, чтобы забить хотя бы один гол на ЧМ, а два — это потрясающе»

Нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст поделился эмоциями после ничьей с Ираном (2:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

26-летний форвард оформил дубль с передач Криса Вуда.

«Это действительно нечто особенное. У нас было много целей, и первая из них — попасть в плей-офф, так что одно очко — это нормально. Много положительных моментов, над которыми нужно работать. Я и мечтать не мог о том, чтобы забить хотя бы один гол, а два [гола] — это просто потрясающе», — приводит слова Джаста пресс-служба ФИФА.

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