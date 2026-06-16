Ван Дейк раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался против рекламных вставок, которые транслируются во время пауз на водопой в матчах чемпионата мира 2026 года.

«Думаю, паузы на водопой — это интересная тема. До сегодняшнего дня я посмотрел почти все матчи турнира. Мне совсем не нравится, что каждый раз во время таких пауз начинается реклама. Полагаю, нейтральным зрителям у экранов это тоже не очень нравится. Если действительно очень жарко, такие перерывы нужны, но, на мой взгляд, каждый матч следует рассматривать отдельно. Думаю, я уже достаточно сказал на эту тему», — приводит слова ван Дейка BBC.

15 июня сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы F завершилась со счетом 2:2.

Ван Дейк отметился забитым мячом и был признан лучшим игроком матча.

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