Семеньо: «Панама провела отличный первый тайм»

Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо прокомментировал победу над сборной Панамы (1:0) в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Панама провела отличный первый тайм. Они очень хорошо держали мяч, и нам было трудно с прессингом. Но постепенно во втором тайме у нас появилась энергия, чтобы идти вперед, прессинговать и создавать проблемы, и это привело к победному голу», — цитирует 26-летнего игрока AP.

Семеньо признан лучшим игроком встречи.