ФИФА выплатит рекордные призовые участникам чемпионата мира-2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил выплату участникам чемпионата мира 2026 года рекордных призовых в размере 727 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ФИФА.

На предстоящем турнире сумма призовых будет на 50 процентов больше, чем была на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Призовые получит каждая команда, участвующая в финальном этапе чемпионата. Победитель заработает 50 миллионов долларов, серебряному призеру достанется 33 миллиона долларов, команда, занявшая третье место, получит 29 миллионов долларов. Сборным, занявшим последние, 33-48-е места, будут переведены по 9 миллионов долларов.

В дополнение к призовым каждая команда, которая пройдет квалификацию, получит 1,5 миллиона долларов на покрытие расходов по подготовке.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.