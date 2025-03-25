Тухель — о победе над Латвией: «Я доволен проведенной неделей и результатами сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу в матче отборочного турнира ЧМ-2026 над Латвией (3:0).

«Думаю, такие игры нужны нам, чтобы учиться, и для меня, в частности, чтобы узнать своих игроков. Мы можем понять, как они осваиваются в команде. У нас было два сложных матча с борьбой против низкого блока в каждом из них. В целом я очень доволен проведенной неделей и достигнутыми результатами. Мы в высшей степени прекрасно провели неделю на сборах, и сама игра была неплохой. Не то чтобы какая-то сумасшедшая или захватывающая, но результаты у нас очень хороши, с матчами всухую. Можно вынести немало положительных моментов, и еще есть куда расти, так что это хорошо», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Англия (6 очков) одержала вторую победу и лидирует в группе K. Албания и Латвия с 3 очками идут следом. Андорра (0 очков) замыкает таблицу. У Сербии также 0 очков, но сборная пока не сыграла ни одного матча.