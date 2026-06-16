Флаг России попал в трансляцию матча ЧМ-2026 Франция — Сенегал

Болельщики принесли флаг России на матч группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала.

Игра проходит на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). В первом тайме в трансляцию попал момент, как болельщик на трибуне развернул российский флаг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Сенегал.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Он проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 сборных. Национальная команда России пропускает ЧМ-2026 в связи с отстранением с февраля 2022 года.