Ирак и Норвегия сыграют на ЧМ-2026 по футболу 17 июня

Сборные Ирака и Норвегии сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 по футболу в ночь с 16 на 17 июня. Игра состоится на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат мира. Группа I.

17 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Следить за ключевыми событиями встречи Ирак — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

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