Сборные Мексики и Эквадора сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)

Трансляцию матча Мексика — Эквадор покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 03.30 мск.

Следить за событиями встречи Мексика — Эквадор можно в матч-центре «СЭ».

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A. Команда обыграла ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию — 3:0. Эквадор стал третьим в группе E: уступил Кот-д'Ивуару (0:1), сыграл вничью с Кюрасао (0:0) и победил Германию — 2:1.

Победитель матча Мексика — Эквадор в 1/8 финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

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