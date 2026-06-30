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Сегодня, 15:27

Касильяс предложил изменить формат футбольных матчей после введения пауз на водопой на ЧМ-2026

Сергей Филин

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс предложил изменить формат футбольных матчей после введения пауз на водопой во время игр чемпионата мира 2026 года.

В каждом матче ЧМ-2026 в обязательном порядке проводятся специальные перерывы. Паузы на водопой проходят на 22-й и 67-й минутах и длятся по три минуты. Это время добавляется к компенсированному времени в конце каждого тайма. Такая процедура впервые используется на чемпионатах мира.

«Глядя на паузы на водопой, которые уже становятся привычной частью футбольных матчей, вам не кажется, что было бы хорошей идеей проводить игры в четыре тайма по 25 минут? Вот такая мысль», — написал Касильяс в соцсетях.

Игроки сборной Ирана во&nbsp;время паузы на&nbsp;водопой.В паузах на водопой и 48 командах нет ничего плохого. Хватит критиковать любые новинки ЧМ-2026

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.

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