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Сегодня, 14:45

Клопп прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии после ЧМ-2026

Сергей Филин

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» ответил на вопрос о возможном назначении на должность главного тренера сборной Германии.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) и прекратила выступление на турнире.

«Я пока об этом не думал. Я понимаю, что, когда обсуждается должность главного тренера сборной, мое имя так или иначе упоминают. Но сейчас не тот момент, чтобы всерьез об этом говорить», — приводит слова Клоппа Magenta TV.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

С 2023 года главным тренером сборной Германии работает Юлиан Нагельсманн. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.

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