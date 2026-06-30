Клопп прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии после ЧМ-2026

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» ответил на вопрос о возможном назначении на должность главного тренера сборной Германии.

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Германия проиграла Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) и прекратила выступление на турнире.

«Я пока об этом не думал. Я понимаю, что, когда обсуждается должность главного тренера сборной, мое имя так или иначе упоминают. Но сейчас не тот момент, чтобы всерьез об этом говорить», — приводит слова Клоппа Magenta TV.

С 2023 года главным тренером сборной Германии работает Юлиан Нагельсманн. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.